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رقم الخبر: 254677 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: اقتصاد  
رئيس الجمهورية يوعز بمتابعة توفیر السكن لأصحاب الدخل المحدود
وبناء 400 ألف وحدة سكنية للشرائح الفقيرة

رئيس الجمهورية يوعز بمتابعة توفیر السكن لأصحاب الدخل المحدود

أوعز الرئيس الايراني، حسن روحاني، للجهات المختصة بمتابعة مشروع توفير السكن لفئة ذوي الدخل المحدود عبر الأقساط المريحة وعلى مدى 25 عاماً.

وأوضح أميرحسين قاضي زادة، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي نقلاً عن مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني أوعز بمتابعة مشروع إنشاء مليون وحدة سكن سنوياً عبر الأقساط لذوي الدخل المحدود. وبيّن أن المشروع يقضي باستقطاع 15 بالمئة من راتب الموظف على مدى 25 عاماً لشراء الوحدة السكنية.

هذا وتنجز الحكومة الايرانية مشروع بناء 400 ألف وحدة سكنية للشرائح الفقيرة والمتوسطة، وفق مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية مهدي عبوري.

وقال عبوري، في تصريح أدلى به على هامش مراسم تقديم المدير العام لدائرة الطرق والتنمية الحضرية في محافظة سمنان (شمال شرق ايران)، في تصريح للصحفيين: إنه تم إبلاغ مؤسسة الثورة الاسلامية لبناء المساكن ووزارة الطرق والتنمية الحضرية في إنجاز هذا المشروع الوطني قريباً. واضاف: إنه سيتم منح الراغبين تسهيلات بمبلغ مليار ريال لکل منهم في المدن الكبرى لبناء هذه المساكن. وتابع: إن مشاريع بناء المساكن الذي يعرف بـ(مسكن مهر) قد اكتمل في أربع محافظات، كما يتم إنجازه في المحافظات الأخرى والذي سيكتمل في عهد الحكومة الحالية.

 

 
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