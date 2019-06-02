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رقم الخبر: 254676 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية تضع خطة لمواجهة الحظر

منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية تضع خطة لمواجهة الحظر

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية: ان خطة أعدت لمواجهة الحظر وايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية رغم انخفاض عوائد صادرات النفط الخام.

وقال محمد باقر نوبخت، في تصريح خلال لقائه محافظ ألبرز (غرب طهران) والنواب عن هذه المحافظة، يوم السبت: إن الخطة أعدت بصورة بحيث لن تواجه أية مشاكل في منح مرتبات الموظفين والنفقات الضرورية الأخرى، فضلاً عن إكمال المشاريع الإعمارية في البلاد.

وفي سياق آخر، أشار نوبخت الى تخصيص المبالغ الضرورية لإكمال المشاريع الإعمارية في المحافظة ومنها الطريق السريع الممتد من العاصمة الى شمال البلاد والذي يجتاز المحافظة، وكذلك إكمال مشاريع بناء مستشفيات في مدينتي كرج وفرديس. ولفت الى الاهتمام المطلوب للارتقاء بالبنى التحتية في المحافظة المذكورة.

 
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