وقال موسوي، مساء السبت، في تصريح له في حشد من العاملين في مركز خدمات الاستثمارات في مدينة يزد (وسط البلاد): انه كانت هنالك قبل تشديد الحظر ظروف جيدة للاستثمارات الأجنبية في البلاد وجاء الكثير من الشركات الأجنبية الى ايران لتوظيف استثماراتها؛ واليوم فان صون هذه الاستثمارات يعد من أولويات وزارة الاقتصاد. وأضاف: إننا نبذل الجهود اليوم لدعم المستثمرين الذين وظفوا استثماراتهم في ايران قبل الحظر.

وتابع موسوي: اليوم وفي ظروف الحظر الظالم ضد ايران هنالك العديد من السبل للالتفاف على الحظر؛ ولكن ينبغي علينا تبديل هذه التهديدات الى فرص وأن نعمل على دعم جميع الاستثمارات خاصة الصغيرة والقليلة الموظفة من قبل الدول الجارة والرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج.

وأكد رئيس منظمة الاستثمارات والخدمات الاقتصادية والتقنية الايرانية ضرورة الاهتمام بالمستثمرين، وقال: ان التعامل الجيد مع المستثمرين من شأنه مواصلة الأنشطة واستقطاب مستثمرين جدد. وأضاف: يتوجب علينا التوجه نحو الاستثمارات الخارجة عن نطاق الحظر والاستفادة من الطاقات المتاحة في كل محافظة في البلاد من أجل خفض اعتماد اقتصاد وصادرات البلاد على النفط.