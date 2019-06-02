وتطرق بهمن حسين زادة، في تصريح له الأحد لبرنامج صناعة المعارض، الى أهمية صناعة المعارض على مدار نصف القرن الأخير، وقال: ان تحقيق أكثر من 45 تريليون دولار سنوياً في التجارة العالمية من السلع والخدمات وازدهار صادرات السلع القائمة على المعرفة وتطوير صناعة السياحة خلال الأعوام الأخيرة يتوقف على إقامة المعارض الدولية المتخصصة.

وحول أوضاع المعارض في ايران، لفت حسين زادة إلى إقامة ما يتراوح بين نحو 500 إلى 600 معرض سنوياً في أنحاء البلاد، وقال: ان المساحة المخصصة للجناح الايراني في معرض 2020 تبلغ ألفين و12 متراً؛ متوقعاً زيارة ما لا يقل عن 25 مليون زائر للجناح الايراني خلال فعاليات المعرض.

وصرح بأن تطوير وزيادة الصادرات من خلال إقامة معارض دولية ووجود شركات إيرانية في الفعاليات الخارجية، من الأهداف التي يتعين متابعتها في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس 2020) والتخطيط للمشاركة في 17 معرضاً دولياً على صعيد آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المجاورة والصين والهند بهدف زيادة نطاق التعاون في تنظيم المعارض وتبادل فضاء المعارض بين إيران وهذه الدول.