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رقم الخبر: 254672 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتوقع فائضاً في إنتاج القمح بـ2ر1 مليون طن

إيران تتوقع فائضاً في إنتاج القمح بـ2ر1 مليون طن

توقع مساعد وزير الزراعة الايراني، بتحقيق إنتاج القمح في السنة الزراعية الجارية، فائضاً بـ2ر1 مليون طن قياساً بالسنة الماضية.

وأوضح اسفندياري بور، في تصريح  الأحد، أن التقديرات تشير إلى إنتاج 5ر14 مليون طن قمح في السنة الزراعية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار) صعوداً عن 3ر13 مليون طن المحققة في العام الماضي. وأكد أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي ستبلغ هذه السنة 12 مليون طن وهو مستوى غير مسبوق.

ولفت اسفندياري بور الى أن مساحة الأراضي المستزرعة للقمح تبلغ 6 ملايين هكتار.

 

 
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