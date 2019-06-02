وأوضح اسفندياري بور، في تصريح الأحد، أن التقديرات تشير إلى إنتاج 5ر14 مليون طن قمح في السنة الزراعية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار) صعوداً عن 3ر13 مليون طن المحققة في العام الماضي. وأكد أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي ستبلغ هذه السنة 12 مليون طن وهو مستوى غير مسبوق.

ولفت اسفندياري بور الى أن مساحة الأراضي المستزرعة للقمح تبلغ 6 ملايين هكتار.