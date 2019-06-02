ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مجموع الجوائز المالية لليفربول، بسبب التقدم في أدوار البطولة سيصل إلى 66 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول حصل فقط على أقل من 17 مليون إسترليني، بسبب الفوز في مباراة الأمس على توتنهام بنتيجة 2-0.

وأوضحت أن كلا من ليفربول وتوتنهام سيحصل على 31 مليون إسترليني من الإيرادات التلفزيونية، بسبب بلوغ الفريقين للمباراة النهائية.

وسيصل مجموع جوائز ليفربول سواء بسبب بلوغ النهائي أو من الإيرادات التلفزيونية إلى ما يقرب من 97 مليون إسترليني، بينما حصل توتنهام على 96 مليون إسترليني