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رقم الخبر: 254671 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: رياضة  
الكشف عن حجم جوائز ليفربول في دوري الأبطال

الكشف عن حجم جوائز ليفربول في دوري الأبطال

كشف تقرير صحفي بريطاني، الأحد، عن حجم الجوائز المالية التي سيحصل عليها ليفربول عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مجموع الجوائز المالية لليفربول، بسبب التقدم في أدوار البطولة سيصل إلى 66 مليون إسترليني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول حصل فقط على أقل من 17 مليون إسترليني، بسبب الفوز في مباراة الأمس على توتنهام بنتيجة 2-0.
وأوضحت أن كلا من ليفربول وتوتنهام سيحصل على 31 مليون إسترليني من الإيرادات التلفزيونية، بسبب بلوغ الفريقين للمباراة النهائية.
وسيصل مجموع جوائز ليفربول سواء بسبب بلوغ النهائي أو من الإيرادات التلفزيونية إلى ما يقرب من 97 مليون إسترليني، بينما حصل توتنهام على 96 مليون إسترليني

 
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مصدر الخبر: موازين نيوز
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