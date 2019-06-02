  • الأحد ٢٨ رمضان ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254670 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: رياضة  
فوندروسوفا تسحق سيفاستوفا وتصل دور الثمانية في فرنسا المفتوحة

فوندروسوفا تسحق سيفاستوفا وتصل دور الثمانية في فرنسا المفتوحة

واصلت الشابة ماركيتا فوندروسوفا تألقها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وسحقت اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 6-2 و6-صفر لتصل لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة كبرى يوم الأحد.

وأطاحت اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 19 عاما، التي بلغت دور الثمانية في إنديان ويلز وميامي والنهائي في إسطنبول هذا العام، بالمصنفة 12 بمزيج من القوة والمكر من الخط الخلفي.

وأمطرت فوندروسوفا منافستها بالعديد من الكرات الساقطة أمام الشبكة طيلة المباراة، وفازت بآخر تسعة أشواط لتتأهل في طقس شديد الحرارة بملعب فيليب شاترييه.

وتلتقي في دور الثمانية مع الإستونية كايا كانيبي أو الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 31 التي فازت عليها في نهائي إسطنبول.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec