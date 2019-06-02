واصلت الشابة ماركيتا فوندروسوفا تألقها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وسحقت اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 6-2 و6-صفر لتصل لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة كبرى يوم الأحد.

وأطاحت اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 19 عاما، التي بلغت دور الثمانية في إنديان ويلز وميامي والنهائي في إسطنبول هذا العام، بالمصنفة 12 بمزيج من القوة والمكر من الخط الخلفي.

وأمطرت فوندروسوفا منافستها بالعديد من الكرات الساقطة أمام الشبكة طيلة المباراة، وفازت بآخر تسعة أشواط لتتأهل في طقس شديد الحرارة بملعب فيليب شاترييه.

وتلتقي في دور الثمانية مع الإستونية كايا كانيبي أو الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 31 التي فازت عليها في نهائي إسطنبول.