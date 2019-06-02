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رقم الخبر: 254669 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: دوليات  
حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين ضد الرئيس في تشيلي

حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين ضد الرئيس في تشيلي

تظاهر المئات في تشيلي الأحد، ضد رئيس البلاد ، تزامنا مع إلقاء الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا خطاباً داخل الكونغرس الوطني في فالبارايسو.

وقام المحتجون بإشعال الإطارات وقطع الطرق بالإضافة إلى حرق الممتلكات العامة والخاصة، فيما تعاملت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ويذكرأن ،حدثت حالة من الفوضى في تشيلي أواخر 2018 لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وسط إضراب عام في البلاد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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