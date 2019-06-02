حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين ضد الرئيس في تشيلي تظاهر المئات في تشيلي الأحد، ضد رئيس البلاد ، تزامنا مع إلقاء الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا خطاباً داخل الكونغرس الوطني في فالبارايسو.