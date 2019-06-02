وجاء في بيان صدر عن المكتب، يوم الأحد "تدل المعلومات المدققة على أن 89 شخصا تلقوا مساعدة طبية في المستشفيات جراء حادث دزيرجينسك، هم 44 شخصا من عمال المصنع و45 آخرين من سكان المناطق المحيطة بالمصنع". من جهته أعلن رئيس المقاطعة، غليب نيكيتين، أن 16 شخصا لا يزالوا راقدين في المستشفيات حتى الآن.