|رقم الخبر: 254668
|تاريخ النشر: حزيران 02, 2019
|الوقت: 15:53
|الاقسام: دوليات
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89 جريحاً حصيلة انفجار مصنع ديناميت بوسط روسيا
أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية بارتفاع عدد المصابين جراء الانفجارات التي هزت السبت مصنعا للمتفجرات بمدينة دزيرجينسك في تلك المقاطعة إلى 89 شخصا.
وجاء في بيان صدر عن المكتب، يوم الأحد "تدل المعلومات المدققة على أن 89 شخصا تلقوا مساعدة طبية في المستشفيات جراء حادث دزيرجينسك، هم 44 شخصا من عمال المصنع و45 آخرين من سكان المناطق المحيطة بالمصنع". من جهته أعلن رئيس المقاطعة، غليب نيكيتين، أن 16 شخصا لا يزالوا راقدين في المستشفيات حتى الآن.
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