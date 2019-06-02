توج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ، حيث سبق له الفوز به من قبل عام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005 قبل أن يحققه هذا العام.



وبهذا اللقب يعود نادي ليفربول الإنجليزي إلى منصات التتويج من جديد، بعد غياب طال لفترة طويلة على أخر لقب حققه إذا كان محلي أو قاري.



وهناك 5 أرقام هامة بعد قمة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا:



1- أصبح محمد صلاح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري الأبطال، بعد الجزائري رابح ماجر، الذي هز الشباك في نهائي 1987.



2- تمكن محمد صلاح من التسجيل في جميع أدوار مسابقة دوري الأبطال مع الريدز، إذ نجح في التسجيل في دور المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي ونصف النهائي في موسم 2017-18، وفي الدور النهائي هذا الموسم.



3- بات محمد صلاح هو خامس لاعب أفريقي يسجل في النهائي الأوروبي عقب الرباعي رابح ماجر وصامويل ايتو وديدييه دروجبا وساديو مانيه.



4- صلاح أصبح صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا في نظامها الحديث منذ عام 1992، وذلك بعد باولو مالديني الذي سجل هدف تقدم فريقه ميلان ضد ليفربول في الثانية رقم 50 في عام 2005.



5-تظهر الأرقام أن توتنهام تلقى سبعة أهداف تلقاها في النسخة الحالية من البطولة بعد مرور أقل من 15 دقيقة فقط.