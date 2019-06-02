قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني أندريا ناليس يوم الأحد إنها ستتنحى عن منصبيها كزعيمة للحزب وكزعيمة لكتلته البرلمانية، قائلة إنها لا تجد الدعم الذي تحتاجه لمواصلة مسيرتها.

ويأتي هذا التحرك بينما أظهر استطلاع للرأي يوم السبت أن حزب الخضر صار الأكثر شعبية في ألمانيا، متجاوزا شعبية المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في حين تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى أدنى مستوى في تاريخه.

وقالت ناليس في بيان أصدره حزبها يوم الأحد المناقشات داخل الكتلة البرلمانية والمعلومات التي حصلنا عليها من داخل الحزب أظهرت لي أنني لم أعد أمتلك الدعم اللازم للقيام بواجباتي.

وأضافت أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة للحزب يوم الاثنين بينما ستستقيل عن زعامة الكتلة البرلمانية للحزب يوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تواجه ناليس استفتاء على منصبها يوم الثلاثاء بعد أن قوبل قرارها البقاء في ائتلاف مع حزب المحافظين بانتقادات من تيار اليسار في الحزب.

من جهته أظهر استطلاع للرأي نُشر تفوق حزب الخضر على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليصبح أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا في حين هبط الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وبسؤال الاستطلاع يوم الاحد الناخبين عن الحزب الذين سيؤيدونه في الانتخابات العامة حصل حزب خضر على 27 في المئة متقدما نقطة واحدة على التكتل المحافظ بين حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميركل.ويشير ذلك إلى زيادة في توجه شهد تفوق حزب الخضر على الحزب الديمقراطي الاشتراكي واحتلاله المركز الثاني في الانتخابات الأوروبية التي جرت قبل أسبوع.

ويتقدم حزب الخضر الآن تسع نقاط على النتيجة التي حققها في استطلاع جرى قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية في حين تراجع الاتحاد الديمقراطي المسيحي نقطتين.

وتراجع الحزب الديمقراطي الاشتراكي خمس نقاط إلى 12 في المئة ليصبح الفارق بينه وبين حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نقطة واحدة فقط. وحصل الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال على ثمانية في المئة.

وفاز التكتل المحافظ بزعامة ميركل في الانتخابات الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي بحصوله على 28.9 في المئة من الأصوات بتراجع سبع نقاط مئوية عما حققه قبل خمس سنوات. وحصل حزب الخضر على 20.5 في المئة متقدما على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي احتل المركز الثالث بحصوله على 15.8 في المئة فقط.