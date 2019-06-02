الموسم شهد ملحمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب، بينما لعبت بروسيا دورتموند من أجل الدوري الألماني الند بالند مع العملاق البافاري وأبقت السباق مشتعل حتى الجولة الأخيرة.

أما في إيطاليا فإن يوفنتوس أثبت أنه الأعلى مقامًا، حيث حقق النادي رقمًا قياسيًا بالحصول على اللقب لثمان مواسم متتالية، بينما نجح باريس سان جيرمان في حصد الدوري السادس له في سبعة مواسم، والحال مقارب في إسبانيا حيث أكد برشلونة هيمنته على الليجا الإسباني بعد فوزه بها للمرة الثامنة من 11 موسمًا.

ولكن على الرغم من وجود ما نحتفل به فإن هناك أيضًا، فهنالك أيضًا من خذلوا أنديتهم وودعوا الموسم تاركين الحسرة على وجوه مشجعيهم. نسمي في هذا المقال أكثر خمس فرق مخيبة للآمال في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.