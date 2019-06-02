أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وكان النجم البرتغالي قد انتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وحقق الدوري الإيطالي في أول موسم، فيما فشل في قيادة السيدة العجوز إلى أبعد من دور ربع النهائي.

تشير تقارير “دياريو جول” أن رونالدو منفتح على فكرة تجربة اللعب في دوري جديد ومحاولة الفوز هناك، إلى جانب حقيقة أنه سيلعب في فريق هدفه الرئيسي هو دوري الأبطال.

ووفقاً لنفس المصدر النادي الباريسي مستعد لتقديم عرض ليوفنتوس بقيمة 140 مليون يورو، ومنح رونالدو راتب 50 مليون يورو سنوياً، لكن سيتوجب على النادي بيع أحد نجميه نيمار، أو مبابي، للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف.

من جانبها تستبعد وسائل الإعلام الإيطالية خروج رونالدو هذا الصيف بعد موسم واحد فقط على انتقاله إلى تورينو، كما أكد اللاعب نفسه في أكثر من تصريح التزامه مع يوفنتوس في الموسم المقبل.