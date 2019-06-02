وفي تصريح له اليوم الاحد اعتبر الادميرال فدوي الثورة الاسلامية بانها تتجاوز منطقة جغرافية خاصة واضاف، ان احد المظاهر الجميلة التي حدث على بعد آلاف الكيلومترات من مركز الثورة الاسلامية تمثل بانتصار جبهة قوى المقاومة في سوريا وهو ما اقر به اعداء الاسلام.

واضاف، ان الشيطان الاكبر اعلن بـ "اننا جميعا كنا نريد في سوريا عدم بقاء الدولة الحالية وجبهة المقاومة الا اننا لم نستطع ان نفعل شيئا لان ايران لم ترد ذلك".

واشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى عداء اعداء الثورة الدائم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان العداوات القائمة معقدة جدا، فيوما ما كان العدو ظاهرا امامكم في الحرب الخشنة (العسكرية) وكنتم ترونه الا ان الامر يحتاج اليوم الى بصيرة نافذة خاصة لمواجهة العدو الذي امامكم.