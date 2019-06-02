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رقم الخبر: 254663 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: سياسة  
الادميرال فدوي: العداوات التي تواجهها ايران اليوم معقدة جدا

الادميرال فدوي: العداوات التي تواجهها ايران اليوم معقدة جدا

اعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الادميرال علي فدوي العداوات التي تواجهها الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم بانها معقدة جدا.

وفي تصريح له اليوم الاحد اعتبر الادميرال فدوي الثورة الاسلامية بانها تتجاوز منطقة جغرافية خاصة واضاف، ان احد المظاهر الجميلة التي حدث على بعد آلاف الكيلومترات من مركز الثورة الاسلامية تمثل بانتصار جبهة قوى المقاومة في سوريا وهو ما اقر به اعداء الاسلام.

واضاف، ان الشيطان الاكبر اعلن بـ "اننا جميعا كنا نريد في سوريا عدم بقاء الدولة الحالية وجبهة المقاومة الا اننا لم نستطع ان نفعل شيئا لان ايران لم ترد ذلك".

واشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى عداء اعداء الثورة الدائم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان العداوات القائمة معقدة جدا، فيوما ما كان العدو ظاهرا امامكم في الحرب الخشنة (العسكرية) وكنتم ترونه الا ان الامر يحتاج اليوم الى بصيرة نافذة خاصة لمواجهة العدو الذي امامكم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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