تعتبر المبادرة أو المقترح الذي تقدمت به إيران على لسان وزير خارجيتها «محمد جواد ظريف» المتمثلة في «معاهدة عدم الاعتداء» هي بمثابة خطوة من شأنها أن تأخذ زمام المبادرة من دول الخليج الفارسي والولايات المتحدة.

يبدو أن اجتماعات الطوارئ في مكة بعد أيام قليلة من تقديم الاقتراح الإيراني تظهر أن السعوديين ما زالوا يتطلعون إلى زيادة ونشر ايرانوفوبيا وحرف الرأي العام العالمي عن آثار سياسات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

سياسات السعودية المتعثرة يبعد احتمالية التفاف الدول العربية حولها وبالطبع، يسعى السعوديون إلى تحقيق هذه الأهداف في سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى بناء وحدة منطقة الخليج الفارسي والدول الإسلامية والعربية. ولكن بالنظر إلى سياسات السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية للنزاعات الإقليمية، بما في ذلك قضية سوريا والعراق، والافتقار إلى الدبلوماسية النشطة في هذا المجال، وكذلك فشل تشكيل الناتو العربي، يستبعد احتمال وجود منظور موثوق وعملية حول تجمع دول الخليج الفارسي حول المملكة العربية السعودية.

في الواقع، بما أن المملكة العربية السعودية تفسر شرعية ومقبولية إيران في المنطقة كتهديد استراتيجي واقتصادي خطير عليها وعلى اقتصادها، فهي تسعى إلى حصار إيران، وخلق استقطاب إقليمي ضد إيران وتفاقم التوترات في المنطقة وتحريض الولايات المتحدة على الانخراط في اشتباك عسكري مباشر مع إيران، بينما لا يزال العرب أنفسهم ليس لهم وجهة نظر مشتركة في مواجهة إيران.

أمن المنطقة يعتمد على تعاون الدول الإقليمية

وفي الوقت نفسه، يعتبر عقد قمة مكة للرياض فرصة ذهبية للجمع بين بعض حلفائها الإقليميين والأمريكيين ضد إيران، لكن نهج إيران في تقديم نموذج أمني لمنطقة الخليج الفارسي يتزامن مع ظهور سياسات الرياض المعادية لتفاقم التوترات مع إيران في المنطقة، وستكون لعبة الفوز والخسارة للسعوديين، حيث تم تصميم اتفاقية عدم الاعتداء لتوفير نظام شامل قائم على البنية التحتية لمنطقة يعتمد أمنها واستقرارها على تعاون الدول الأعضاء في المنطقة دون وجود قوات أجنبية والإجراءات السعودية الحالية سوف تخلط التوترات.

السعودية مستمرة بسياسات العداء تجاه إيران

لسبب ما، تفضل المملكة العربية السعودية مواصلة اتباع سياسات معادية تجاه إيران. أحد أسباب ذلك هو ضعف البلد في مجال الحكم والتنظيم والمؤسسة والقوات العسكرية مقارنة بإيران، مما أدى بالرياض إلى الاعتماد بشكل أساسي على دعم الولايات المتحدة وبشكل عام على الغرب، مما يضع البلاد في موقف ضعيف امام إيران.

القيود العقلية والتحليل غير العقلاني وعدم وجود تفكير مناسب اتهمت دول المنطقة بالعداء بدلاً من الدفاع عنها وتقديم تعريف آخر من العدو. ولذلك لا ينبغي إغفال أن النظام الأمني في الخليج الفارسي، من حيث المبدأ، سيتم تأمينه بالإجماع الإقليمي، وعندما يتشابك الأمن المفاهيمي ونتيجة للترابط المعقد، فإن وجود قيود عقلية، مثل السعودية، لا تؤدي إلا إلى التواجد الدائم لخيول طروادة الغربية في غرب آسيا وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في المنطقة.