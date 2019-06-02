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رقم الخبر: 254653 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
مراهق يحصل على شهادتَين جامعيتَين

مراهق يحصل على شهادتَين جامعيتَين

أدهش مراهق أمريكي أبناء جيله وكل المُحيطين به من أقارب وأصدقاء وجيران لما حقّقه وهو في سنّ ال 14 عاماً فقط، وذكر موقع «CBC News» الإخباريّ، أن كيلتون كوستيس البالغ من العمر 14 عاماً حصل على شهادة الماجستير من جامعة بيلفيو بولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وأنهى كوستيس بكالوريوس تقنيات الويب وهو في سنّ ال 12 عاماً ثم دافع عن رسالة الماجستير في إدارة المعلومات. ويأخذ كوستيس في هذه الفترة «استراحة المحارب» بعد دراسة مضنية، وهو يهوى مُمارسة الرياضة والسباحة. كما أنّه يحاول إيجاد وظيفة تُناسبه ويُمارسها عن بُعد: «أنا أفكر في العمل لحساب الحكومة أو في شركة تتعامل مع الأمن السيبراني أو تكنولوجيا المعلومات». ويعتزم كوستيس حضور حفل التخرّج الجامعي، الذي سيُقام في بداية يونيو، فهو يتذكّر عندما تسلّم شهادة البكالوريوس كيف تسبّب بدهشة كبيرة لطلاب الجامعة عندما رأوه أوّل مرّة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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