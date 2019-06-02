فاز المنتخب الايراني بالكرة الطائرة على المنتخب الالماني بثلاثة اشواط نظيفة، وذلك في اللقاء الثالث لايران ضمن مباريات الاسبوع الاول التي جرت في الصين.

هذا وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة كالاتي: (30 – 28، 29 – 27، 25 – 20)،

هذا ولعب لايران في المباراة الاخيرة امام المانيا كل من (سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، میلاد عبادی بور، بوریا فیاضی، علي اصغر مجرد ومحمد رضا حضرت بور).

كما حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ثاني فوز له في الدوري العالمي للكرة الطائرة بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة 3-0 .

وتفوق المنتخب الوطني الايراني في هذه المباراة وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-22، 25-18، 25-21، وكانت ايران قد فازت الجمعة على ايطاليا 3-1 في مستهل مشوارها في البطولة.

وستلتقي ايران يوم الاحد بمنتخب المانيا في اطار الدوري العالمي للكرة الطائرة للعام 2019 الجارية منافساتها في الصين.

وفي اليوم الثاني من منافسات الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019 في الصين والذي اختتم بمباراة الارجنتين وبلغاريا، تمكنت الارجنتين من تحقيق فوزها الثاني بـ 3 اشواط مقابل لاشيئ والاحتفاظ بالمركز الأول، فيما ارتقت ايران الى المركز الثاني ب 6 نقاط من فوزين باشواط اقل مقارنة بالارجنتين .