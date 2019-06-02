أدين رجل يدعى يرك لينيل سميث، يبلغ من العمر 42 عاماً، بالسجن عامين، في قضية تهريب الكوكايين، وحيازة بندقية خارج محكمة مقاطعة هاميلتون بولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يستطع الدخول إلى المحكمة لوزنه الزائد.

واضطر القاضي للخروج إلى سيارة الاسعاف والتحقيق مع الرجل، حيث أن نقله من سيارة الإسعاف من شأنه أن يعرض حياته للخطر، وكان المتهم يقدم للقاضي إجابات مختصرة تتكون من كلمة أو كلمتين.

وداهمت الشرطة منزل سميث في أبريل 2018 ووجدت كاميرات مراقبة وكوكايين وعقاقير مخدرة وبندقية غير مرخص له بامتلاكها بينما لم يتمكنوا من القبض عليه بسبب وزنه.

وقال قاض في محكمة أوهايو، إنه يتعين الحكم على تاجر مخدرات يبلغ حجمه 600 رطل في سيارة إسعاف تم تخصيصها كقاعة للمحكمة لأن نقله من السيارة يعرض صحته للخطر.