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رقم الخبر: 254647 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 15:19 الاقسام: منوعات  
كشف "الحقيقة المضحكة" لبقعة سوداء داخل فم رضيعة

كشف "الحقيقة المضحكة" لبقعة سوداء داخل فم رضيعة

عاشت أم بريطانية لحظات من الرعب حين اكتشفت بقعة سوداء داخل فم ابنتها الرضيعة، وعجز الأطباء عن تقديم تشخيص دقيق لها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن داريان ديبيتا كانت تلاعب ابنتها، فإذا بها تلمح بقعة سوداء بارزة داخل الفم.

وما إن رأت الأم البقعة السوداء حتى انهارت باكية، حيث اعتقدت أن الأمر يتعلق باضطراب صحي أو بورم خبيث.

وبادرت الأم إلى نشر صورة فم ابنتها على موقع "فيسبوك"، وعرض الطفلة على الأطباء، فرجحوا في بداية الأمر أن تكون من علامة وراثية، لكن هذا التشخيص لم يكن مقنعا.

وفي نهاية المطاف، تبين أن الرضيعة مضغت قطعة من الكرتون، ثم علقت في أعلى فمها، ولأنها تبللت باللعاب، ومكثت داخل الفم لفترة، اتخذت اللون الأسود وصارت تبدو مثل قرحة سوداء.

وقالت الأم إنها ظلت تضحك لعدة دقائق، بعدما اكتشفت أن ما أثار قلقها لم يكن سوى مجرد كرتون، لكن الرضيعة نجت من خطر لأنها لم تبتلع القطعة، بشكل كامل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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