تم اختيار مخرج الأفلام الوثائقية الإيراني ایمان بهروزی عضواً في لجنة التحكيم للدورة السادسة من مهرجان مالقة للأفلام الوثائقية الذي يقام في البرتقال.

ويحمل إيمان بهروزي في جعبته الفنية إنتاج أفلام وثائقية أبرزها «فيلم لك»، «آمور دو ريل»، «الحب عن القرب» حيث حضر بفيلميه الوثائقيين الأوليين في العديد من المهرجانات المرموقة.

ويشارك بهروزي في لجنة التحكيم حكام آخرون هم ألكسندرا فاسيلفسكي وماريا بينتو مارتين وساندرا ريجينا وتياجو بابتيستا الذين يختارون الأفلام المشاركة في هذا الحدث الفني.

وتقام فعاليات مهرجان مالقة للأفلام الوثائقية السادس (MELGACOINTERNATIONALDOCUMENTARY FILM FESTIVAL) اعتبارا من التاسع والعشرين من يوليو / تموز حتى الرابع من أغسطس /أب القادمين في مدينة مالقة بمقاطعة فيانا دو كاستيل الواقعة في أقصى شمال البرتغال.