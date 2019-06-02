يشارك ممثلو استوديوهات إنتاج الأنيميشن في إيران في السوق العالمية للمحتوى في موسكو، لتقديم منتجاتهم الفنية لجذب الرعاة والداعمين الأجانب لمواصلة مشاريعهم.

وحضر الجهات المعنية من أحد عشر استوديوا إيرانيا في السوق حيث تمكنت أربعة استوديوهات إيرانية من تقديم وعرض منتجاتها الجديدة لجذب الأموال والداعمين الأجانب لمشاريعها فضلاً عن إبرام عقد التعاون مع شركات مهتمة بالمشاركة في إنتاج المنتوجات الإيرانية.

وتستمر فعاليات السوق العالمي للمحتوى من السابع حتى التاسع من يونيو / حزيران الجاري في موسكو حيث تجد شركات الإنتاج فرصة للتفاوض والاجتماع مع المستثمرين بغية إيجاد شركاء أجانب لمنتجاتهم والتعاقد والتعاون معهم في المشروعات المشتركة.

وتمكن إستوديو «راه رنك يك» وإستوديو «رويان» وإستوديو «الأيل الأحمر» وشركة «يار» وشركة «باساركاد» من عرض منتجاتها التي في مرحلة ما قبل الإنتاج حيث كشف إستوديو «راه رنك يك» عن مجموعة أنيميشن بعنوان «وولي بولي» تتألف من الإثنتين والخمسين حلقة تروي قصة مغامرات أربعة أطفال يحاولون حل بعض المشاكل الحقيقية في عالم الخيال بمساعدة بعضهم البعض.

كان المشروع التالي نتيجة للتعاون بين الشركتين «يار» و«باساركاد» وهو أنيميشن خيالي علمي بعنوان «مسافر من دايتيا» ويروي قصة ولد معاق يسعى ان تكون له نظرة مختلفة للعالم.

والمشروع الثالث كان أنيميشن تعليمي بعنوان «آني وماني» المؤلف من 26 حلقة من إنتاج إستوديو «رويان» يركز على تمكين الأطفال في علاقاتهم الاجتماعية والعاطفية.

أما الإنتاج الإيراني الأخير المعنون بـ«متنزه الصداقة» يتألف من 26 حلقة وهو أحدث مشروع من إستوديو «الأيل الأحمر» وقد فاز منتجه الأخير بعنوان «السيد الأيل» بالعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية.