احتضنت العاصمة اللبنانية، بيروت، مؤتمراً بعنوان: "متحدون ضد صفقة القرن المناهض لورشة البحرين"، نظمته القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والاسلامية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال ممثل جمعية الوفاق البحرينية حسين الديهي: اقول بكل ثقة ان الشعب البحريني بمختلف مكوناته ضد ورشة البحرين الاقتصادية للتمهيد لصفقة القرن.

وأضاف الديهي: فلسطين هي القضية الجامعة للامة وتتوحد المواقف حولها.

من جهته، ندد ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان، خلال كلمته بالمؤتمر، ندد بأية مشاركة في ورشة البحرين للازدهار الاقتصادي.

وقال حمدان: ندعوا الى تطوير العمل الشعبي لمواجهة صفقة القرن.

وكان البيت الأبيض أعلن عن تنظيم ورشة اقتصادية بالبحرين الشهر المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لـCNN.

وستقام الجلسة في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، وستجمع عدداً من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة، حيث تحدثت معلومات مؤداها أن وزير الاقتصاد الاسرائيلي موشيه كحلون سيصل الى المنامة على رأس وفد إسرائيلي لإعلان الخطة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية معارضتها الحاسمة لمؤتمر المنامة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت رفضها المؤتمر واصفة اياه بأنه "فصلٌ من فصول صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية وليس "ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالاً ولا نقبل بها".