حيث حصدت 7 ميداليات ملونة بواقع (ذهبيتان – فضيتان و3 ميداليات برونزية)، وكان المصارع "حسين فروزنده" في وزن 82 كغم هو الوحيد الذي خرج من المنافسات خالي الوفاض.

واحرز الميداليتين الذهبيتين لايران وحيد دادخواه في وزن 97 كغم وعلي اكبر يوسفي في وزن 130 كغم.

أما الميداليتان الفضيتان فقد احرزهما محمد رضا ناقوسي في وزن 77 كغم وابو الفضل سيد مهدي في وزن 97 كغم، فيما احرز الميداليات البرونزية كل من ميلاد رضا نجاد حسين وند في وزن 60 كغم، محمد رضا مختاري في وزن 67 كغم وحسن فروزنده في وزن 87 كغم.

كما حصل مدرب منتخب شباب ايران بالمصارعة الرومانية السيد حميد باوفا على جائزة أفضل مدرب بالبطولة.