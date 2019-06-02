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رقم الخبر: 254624 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 13:40 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز بطولة "كأس لوبومير ايفانوفيج غادزا" بالمصارعة الرومانية
التي جرت في صربيا ..

ايران تحرز بطولة "كأس لوبومير ايفانوفيج غادزا" بالمصارعة الرومانية

احرزت ايران بطولة "كأس لوبومير ايفانوفيج غادزا" بالمصارعة الرومانية التي جرت في العاصمة الصربية "بلغراد".

حيث حصدت 7 ميداليات ملونة بواقع (ذهبيتان – فضيتان و3 ميداليات برونزية)، وكان المصارع "حسين فروزنده" في وزن 82 كغم هو الوحيد الذي خرج من المنافسات خالي الوفاض.

واحرز الميداليتين الذهبيتين لايران وحيد دادخواه في وزن 97 كغم وعلي اكبر يوسفي في وزن 130 كغم.

أما الميداليتان الفضيتان فقد احرزهما محمد رضا ناقوسي في وزن 77 كغم وابو الفضل سيد مهدي في وزن 97 كغم، فيما احرز الميداليات البرونزية كل من ميلاد رضا نجاد حسين وند في وزن 60 كغم، محمد رضا مختاري في وزن 67 كغم وحسن فروزنده في وزن 87 كغم.

كما حصل مدرب منتخب شباب ايران بالمصارعة الرومانية السيد حميد باوفا على جائزة أفضل مدرب بالبطولة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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