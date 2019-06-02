أحرزت المصرية فريدة عثمان، فجر الأحد، فضية سباق 50 متر فراشة، خلال مشاركتها بمنافسات بطولة الأبطال العالمية للسباحة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

واحتلت فريدة عثمان، المركز الثاني، محققة زمن قدره 25.95 ثانية، في الدور النهائي لسباق 50 متر فراشة.

كانت فريدة، احتلت المركز الرابع فى سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات البطولة بزمن قدره 58.67 ثانية.

وتأتي هذه البطولة في إطار الاستعدادات، لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو 2020 .

يذكر أن فريدة، حققت فضيتين في سباقي فراشة 50 متر، و100متر ببطولة سلسلة الأبطال للسباحة الكبرى التي أقيمت ببودابيست في المجر مايو/أيار الماضي.