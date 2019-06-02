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رقم الخبر: 254622 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 13:27 الاقسام: سياسة  
وزير باكستاني: الحظر الامريكي ضد ايران غير مبرر

وزير باكستاني: الحظر الامريكي ضد ايران غير مبرر

قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية الباكستاني "على محمد خان" ان الحظر الامريكي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية غير مبرر، مؤكدا على عدم حماية اسلام آباد للإجراءات الامريكية المعادية لايران.

واضاف محمد خان اليوم الاحد في تصريح لوكالة ارنا : ان ايران بلد شقيق لباكستان ولها الحق الكامل في تطوير برنامجها النووي للاستخدامات السلمية.

وقال الوزير الباكستاني ان الشعب الايراني قاوم الضغوط والعقوبات على مدى اربعين عاما وهو اليوم مثال للشعوب المقاومة للهيمنة العالمية .

وصرح وزير الشؤون البرلمانية  الباكستاني ان الشعب الايراني لطالما قاوم الضغوط الامريكية والمؤامرات الاسرائيلية، معلنا حماية باكستان لهذه المقاومة والشجاعة .

كما اشار محمدخان الى الاجراءات الاجرامية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مبينا ان هواجس الجمهورية الاسلامية وباكستان مشتركة فيما يتعلق بالجرائم الصهيونية المستمرة ضد الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة اتحاد المسلمين لمساعدة الشعب الفلسطيني لتحرير اراضية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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