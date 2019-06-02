وفي حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال في طهران ، ستقام صلاة عيد الفطر السعيد بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وتبدأ مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة الثامنة والنصف صباحا بإمامة سماحة قائد الثورة الاسلامية.