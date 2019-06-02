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رقم الخبر: 254621 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 13:22 الاقسام: سياسة  
صلاة عيد الفطر السعيد، تقام بإمامة قائد الثورة الاسلامية

صلاة عيد الفطر السعيد، تقام بإمامة قائد الثورة الاسلامية

يؤم قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي صلاة عيد الفطر السعيد والتي تقام في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وفي حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال في طهران ، ستقام صلاة عيد الفطر السعيد  بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وتبدأ مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة الثامنة والنصف صباحا بإمامة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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