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رقم الخبر: 254619 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 12:30 الاقسام: رياضة  
ايران تفوز على الصين في الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019
وتصعد الى المركز الثاني في الترتيب العام ..

ايران تفوز على الصين في الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019

حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ثاني فوز له في الدوري العالمي للكرة الطائرة بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة 3-0.

وتفوق المنتخب الوطني الايراني في هذه المباراة وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-22، 25-18،

25-21، وكانت ايران قد فازت الجمعة على ايطاليا 3-1 في مستهل مشوارها في البطولة.

وستلتقي ايران يوم الاحد بمنتخب المانيا في اطار الدوري العالمي للكرة الطائرة للعام 2019 الجارية منافساتها في الصين.

وفي اليوم الثاني من منافسات الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019 في الصين والذي اختتم بمباراة الارجنتين وبلغاريا، تمكنت الارجنتين من تحقيق فوزها الثاني  بـ 3 اشواط مقابل لاشيئ والاحتفاظ بالمركز الأول،  فيما ارتقت ايران الى المركز الثاني ب 6  نقاط من فوزين باشواط اقل مقارنة بالارجنتين .

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء - ارنا للانباء
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