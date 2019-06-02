كشف سفير إيران لدى أنقرة، محمد فرازمند، عن تطور كبير في إجراءات تأسيس بنك مشترك مع تركيا، والذي يستهدف مقاومة الحظر الأمريكي.

وقال فرازمند، وفقا للاعلام التركي إن إيران وتركيا تستهدفان من إنشاء الآلية المالية الجديدة - البنك المشترك- مقاومة الحظر الأمريكي، مضيفًا ان الهدف من هذا النظام المالى هو خلق منطقة تجارية بين البلدين ذات شقين مع فرض حظر ضد إيران.

وأوضح الدبلوماسى الإيرانى: نحن نصدر إلى تركيا كمية كبيرة من الغاز، وهذا يتطلب المزيد من التطوير، ونحتاج إلى آلية مالية جديدة، بعضها يعمل حاليًا، ويمكن للبلدين أن يؤسسا نظامًا للتبادل التجارى يؤدى إلى التداول بالعملات الوطنية، فنحن ننشئ بنكًا مشتركًا.

واعتبر فرازمند أن تطوير العلاقات التجارية الثنائية حق للدول، ولم يكن هناك عمل غير قانونى فى هذا المجال، مؤكدا أن هذه الآلية المالية - البنك المشترك بين إيران وتركيا - لا تحدث لمنع الحظر الأمريكي، ونحن لا نريد التحايل على القانون، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحظر، متورطة فى الإرهاب الاقتصادى، وهى تؤثر على حقوق بلداننا.