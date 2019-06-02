أكد السفير التركي في طهران على ضرورة التعاون العلمي المشترك، وقال أن تقديم تعاون أفضل وأكثر شمولاً ومفيدا بين جامعة العلامة طباطبائي والجامعات التركية أمر يستحق التقدير.

وشكر السفير التركي في طهران، في رسالة إلى رئيس جامعة العلامة طباطبائي، الجامعة على تعاونها في توفير التعاون العلمي، وفقا لتقرير صادر عن جامعة العلامة طباطبائي يوم الأحد.

سفير الجمهورية التركية في طهران، "دريا اورس"، اشاد في رسالة إلى حسين سليمي، بتعاون جامعة العلامة طباطبائي وعقد لقاء علمي مشترك مع رئيس الجامعة وكذلك توفير فرصة لزيارة كلية الأدب الفارسي واللغات الأجنبية في مايو الماضي وعبر عن تقديره ومنتسبي السفارة التركية في طهران لاجراءات الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن سفير جمهورية تركيا في طهران، كان قد زار في 5 مايو الماضي جامعة العلامة طباطبائي والتقى رئيس الجامعة وبحث معه حول التعاون المشترك، ودعا إلى تطوير هذا التعاون. ثم التقى مع الأساتذة والطلاب الذين يدرسون اللغة التركية في كلية الادب الفارسي واللغات الأجنبية.