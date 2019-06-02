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رقم الخبر: 254616 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 11:29 الاقسام: محليات  
العراق ینقل رسالة سلام ايرانية إلی السعودیة والإمارات والبحرین

العراق ینقل رسالة سلام ايرانية إلی السعودیة والإمارات والبحرین

أکد سفیر العراق لدی إيران سعد عبدالوهاب جواد قندیل أنه من المقرر أن تنقل حکومة بلاده رسالة طهران حول توقیع معاهدة عدم الإعتداء مع دول الخلیج الفارسي إلی مسؤولي کل من السعودیة والإمارات والبحرین والرئیس العراقي برهم صالح الذي زار مکة قام باجراءات في هذا المجال.

وحول مقترح وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف بشأن توقیع معاهدة عدم الإعتداء بین طهران ودول الخلیج الفارسي، قال قندیل لوکالة "إسنا" ان السید ظریف قدم هذا المقترح خلال زیارته الأخیرة للعراق ورحب المسؤولون العراقیون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول حوض الخلیج الفارسي لاسیما الدول التي لاعلاقة لها مع إيران منها السعودیة والإمارات.

وردا علی سؤال عما اذا کان من المقرر أن یعمل العراق کوسیط لنقل رسالة إيران إلی مسؤولي السعودیة والبحرین والإمارات أجاب السفیر نعم.

ولدی اجابته علی سؤال عماإذا خطی العراق خطوة لنقل الرسالة لحد الآن أم لا؟ قال قندیل ان السید برهم صالح زار السعودیة للمشارکة في القمة العربیة ومن المنتظر أن یکون قد نقل هذا المقترح لمسؤولي هذه البلدان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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