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رقم الخبر: 254615 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 11:22 الاقسام: سياسة  
اللواء باقري: الشعب الإيراني لن يتخلى عن قدرته الدفاعية

اللواء باقري: الشعب الإيراني لن يتخلى عن قدرته الدفاعية

اكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن قدرته الدفاعية.

ان اللواء محمد باقري، أشار في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية، إلى أن تعزيز العمق الاستراتيجي والقوة الاقليمية لإيران حقق شروطاً جديدة بحيث باتت أي قضية في غرب أسيا لا يمكن حلها من دون مشاركة ايران.

ونوه اللواء باقري الى ان تشكيل محور المقاومة الاسلامية جعل الكيان الصهيوني في كابوس وخوف أمنيين أكثر من أي وقت مضى بالرغم من الدعم الغربي الشامل والعربي ايضاً.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الشعب الإيراني لن يتخلى لحظة عن قدرته الدفاعية بوصفها القضية الرئيسية للثورة الإسلامية.

واوضح اللواء باقري أن الشعب الايراني سيقطع يد المعتدين ويحول أي تهديد من قبل العدو الى فرصة ذهبية لتعزيز منجزات الثورة خاصة الدفاعية - الصاروخية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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