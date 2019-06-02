أشار المرصد السوري الى أن "الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع ومستودعات لـ"حزب الله" جنوب دمشق".

ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من الأهداف العسكرية في ​​سوريا​​ ردّا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه ​جبل الشيخ​ شمال ​الجولان​ المحتل مساء السبت.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه من بين الأهداف: "بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالاضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز " sa2".