|رقم الخبر: 254611
|تاريخ النشر: حزيران 02, 2019
|الوقت: 10:56
|الاقسام: عربيات
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المرصد السوري: الغارات استهدفت مواقع ومستودعات لحزب الله جنوب دمشق
أشار المرصد السوري الى أن "الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع ومستودعات لـ"حزب الله" جنوب دمشق".
ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من الأهداف العسكرية في سوريا ردّا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه جبل الشيخ شمال الجولان المحتل مساء السبت.
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه من بين الأهداف: "بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالاضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز " sa2".
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