أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

📌الرئیس روحاني: نتفاوض مع مَن یأتي بإحترام إلی طاولة المفاوضات

📌محمدجواد ظریف: لتکن السعودیة جاهزة.. فغداً سأتوجه إلی الریاض

📌سید حسن الخمیني: الوسطیة السبیل للخروج من المآزق الداخلیة

جمهوري اسلامي

📌رئیس الجمهوریة لدی استقباله وزیر الخارجیة الطاجیکي: لابدّ أن نطور العلاقات بین طهران ودوشنبه وفق القواسم الثقافية والتاریخیة المشترکة

📌تخرصات الجبیر ضد ایران بعد قمة منظمة التعاون الاسلامي

📌السید نصرالله: شعوب المنطقة لن تسمح بتمریر جریمة "صفقة القرن"

📌عضو بحماس: الیهود بصدد العودة إلی المدینة المنورة

کیهان

📌التحالف الدولي بقیادة أمریکا یعترف بقتل 1300 مدني في سوریا والعراق

📌الیمنیون یخرجون في مسیرة کبری في یوم القدس العالمي ضد أمریکا واسرائیل وبقرة ترامب الحلوب

📌تعاون وکالة الأمن القومي الأمریکیة مع إسرائیل لاغتیال أعضاء حزب الله

آرمان

📌دمشق تعلن مخالفتها للبیان الختامي للقمة العربیة

آفتاب یزد

📌مصدر مطلع: ایران قد تعید النظر في علاقاتها الاقتصادیة مع الهند في حال مواصلة سیاساتها الجدیدة

📌السید نصرالله: أمریکا تعلم جیداً بأن الحرب مع ایران لا تقتصر علی حدودها

شرق

📌رئیس السلطة القضائیة: العدو بصدد زرع الیأس في نفوس المواطنین

دنیاي اقتصاد

📌مجلس صیانة الدستور یوافق علی منح الجنسیة الایرانیة لأبناء الأمهات الایرانیات بشروط