|رقم الخبر: 254606
|تاريخ النشر: حزيران 02, 2019
|الوقت: 11:07
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ایران
📌الرئیس روحاني: نتفاوض مع مَن یأتي بإحترام إلی طاولة المفاوضات
📌محمدجواد ظریف: لتکن السعودیة جاهزة.. فغداً سأتوجه إلی الریاض
📌سید حسن الخمیني: الوسطیة السبیل للخروج من المآزق الداخلیة
جمهوري اسلامي
📌رئیس الجمهوریة لدی استقباله وزیر الخارجیة الطاجیکي: لابدّ أن نطور العلاقات بین طهران ودوشنبه وفق القواسم الثقافية والتاریخیة المشترکة
📌تخرصات الجبیر ضد ایران بعد قمة منظمة التعاون الاسلامي
📌السید نصرالله: شعوب المنطقة لن تسمح بتمریر جریمة "صفقة القرن"
📌عضو بحماس: الیهود بصدد العودة إلی المدینة المنورة
کیهان
📌التحالف الدولي بقیادة أمریکا یعترف بقتل 1300 مدني في سوریا والعراق
📌الیمنیون یخرجون في مسیرة کبری في یوم القدس العالمي ضد أمریکا واسرائیل وبقرة ترامب الحلوب
📌تعاون وکالة الأمن القومي الأمریکیة مع إسرائیل لاغتیال أعضاء حزب الله
آرمان
📌دمشق تعلن مخالفتها للبیان الختامي للقمة العربیة
آفتاب یزد
📌مصدر مطلع: ایران قد تعید النظر في علاقاتها الاقتصادیة مع الهند في حال مواصلة سیاساتها الجدیدة
📌السید نصرالله: أمریکا تعلم جیداً بأن الحرب مع ایران لا تقتصر علی حدودها
شرق
📌رئیس السلطة القضائیة: العدو بصدد زرع الیأس في نفوس المواطنین
دنیاي اقتصاد
📌مجلس صیانة الدستور یوافق علی منح الجنسیة الایرانیة لأبناء الأمهات الایرانیات بشروط
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