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رقم الخبر: 254605 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 11:08 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الرئيس روحاني يستقبل الأبطال الرياضيين

الرئيس روحاني يستقبل الأبطال الرياضيين

التقى الرئيس الايراني حسن روحاني، مساء السبت، حشداً من الأبطال الرياضيين والرياضيات الحائزين على ميداليات ومراكز متقدمة في الساحات الرياضية القارية والعالمية.
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
الرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيينالرئيس روحاني يستقبل الابطال الرياضيين
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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