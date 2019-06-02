الرئيس روحاني يستقبل الأبطال الرياضيين التقى الرئيس الايراني حسن روحاني، مساء السبت، حشداً من الأبطال الرياضيين والرياضيات الحائزين على ميداليات ومراكز متقدمة في الساحات الرياضية القارية والعالمية.