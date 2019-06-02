أعلنت وحدة النزاهة بألعاب القوى السبت أن الأمريكي جاريون لوسون متسابق الوثب الطويل تم إيقافه لأربع سنوات عقب سقوطه في اختبار للمنشطات بسبب وجود مادة محظورة في عينته.

ونفى لوسون، الذي فاز بالميدالية الفضية في الوثب الطويل في بطولة العالم، ارتكاب أي مخالفات قائلا إن المادة المحظورة يمكن أن تكون قد دخلت جسمه عن طريق تناول لحم ملوث بالمادة.

وأضاف لوسون انه سيتقدم هو وفريقه بطعن على القرار.

وقال الرياضي البالغ من العمر 25 عاما في بيان بعثه وكيله بول دويلي "أنا بريء ولدي الثقة في أن الأمور ستسير على ما يرام في النهاية".

وأعلنت وحدة النزاهة بألعاب القوى، المسؤولة عن اختبارات المنشطات، إيقاف لوسون عبر تويتر.

وتم إيقاف لوسون بشكل مبدئي في أغسطس/ آب 2018 حتى يتم الفصل في القضية.

وقال لوسون إن المصدر المحتمل للمادة المنشطة هو لحم ملوث تناوله العداء في مطعم في أركنساس في يونيو/ حزيران 2018.

وأكد اختبار منشطات خارج المنافسات تم اجراؤه في اليوم التالي وجود المادة المنشطة.