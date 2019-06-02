عوض ليفربول خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بإحرازه اللقب هذه المرة، إثر تغلبه على توتنهام 2-0 مساء السبت ملعب "متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأحرز محمد صلاح (2) وديفوك أوريجي (87) هدفي الفريق الإنجليزي الأحمر، الذي وضع خلف ظهره خسارته المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.

وكسر المدرب الألماني يورجن كلوب نحسه مع المباريات النهائية، ليقود ليفربول إلى لقبه السادس في المسابقة الأوروبية الأغلى، فيما فشل مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو في قيادة فريقه لإكمال مغامرته الجريئة لإحراز اللقب.

وبات صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، ويعتبر الهدف الذي سجله ثاني اسرع هدف في تاريخ البطولة.

ورفع ليفربول رصيده من ألقاب التشامبيونزليج إلى 6، حيث توج به 5 مرات من قبل أعوام 1977، 1978، 1981، 1984، 2005.

وبذلك يحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الأندية المتوجة بدوري أبطال أوروبا بعدما حقق لقبه السادس، متقدمًا على برشلونة وبايرن ميونخ (5 ألقاب).

ويسبق ليفربول الثنائي ريال مدريد وميلان، حيث يملك الأول 13 لقبًا، فيما يعد الثاني الأقرب للريدز، وفي جعبته 7 ألقاب.

ويتزعم ليفربول ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجًا بالبطولة الأوروبية، بفارق 3 بطولات عن مانشستر يونايتد.