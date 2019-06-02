تمكن فريق الشرطة من الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين الوصيف القوة الجوية، حيث فاز على ضيفه الديوانية في الجولة الـ30 للدوري العراقي، مساء السبت.

في المباراة الأولى، قاد هداف الدوري علاء عبد الزهرة، فريقه الشرطة لفوز مهم على ضيفه بهدف دون رد سجله من ركلة جزاء بالدقيقة (10)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وحاول الديوانية إدراك التعادل لكنه لم يستثمر الفرص المعدودة التي حصل عليها طيلة زمن المباراة، بالمقابل الشرطة لم يكن فاعلًا بما يكفي لإضافة الهدف الثاني.

ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الأول فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 32 في المركز الـ16.

الوصيف يضغط

وفي المباراة الثانية واصل القوة الجوية (الوصيف) ضغطه على المتصدر بفوزه السبت على فريق النجف (1-0) في المباراة التي أقيمت على ستاد النجف الدولي.

وعانى فريق القوة الجوية في المباراة حيث اصطدم بفريق منظم يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة جيدة تنقله إلى الأمام في جدول الترتيب.

وشهدت المباراة بالشوط الأول هجمات متبادلة، إذ ضاعت أبرز الفرص بأقدام حمادي أحمد وأضاع لفريق النجف علي رشيد.

وسجل عماد محسن هدف المباراة الوحيد لصالح القوة الجوية في الدقيقة 85 وخطف 3 نقاط مهمة.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 34 في المركز الـ12.

تعادل قاتل

وفي المباراة الثالثة خطف نفط ميسان تعادلًا قاتلًا بنتيجة (1-1) من مضيفه الميناء، بملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

المباراة في شوطها الأول لم ترتق إلى المستوى المطلوب مع بعض الفرص هنا وهناك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني هدف الميناء الأول من ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب محمد شوكان بالدقيقة 66 من المباراة.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق نتيجة اعتراض نفط ميسان على حالة مشكوك بها طالب من خلالها لاعبو نفط ميسان بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع عادل نفط ميسان الكفة عبر هداف الفريق وسام سعدون لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 44 في المركز الخامس، فيما رفع الميناء رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ17.

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