تصدر ثلاثة إيرانيين، قائمة الأفضل عالميا في منافسات التايكواندو للمعاقين، حسب أحدث تصنيف لاتحاد التايكواندو العالمي.

وبحسب اعلان الاتحاد العالمي للتايكواندو (WTF)، فان اللاعبة الايرانية "مهتاب نبوي " بحصولها على 100 نقطة، لازالت الأولى عالميا في وزن تحت 58 كغم واللاعب "سعيد صادقيان بور" بمجموع 258 نقطة الثاني في وزن تحت 61 كغم.

کما احتفظ الايراني "احمد نريماني" بصدارة وزن فوق 75 كغم بمجموع 231.60 نقطة وكذلك اللاعب "مهدي بور رهنما" احتفظ هو الآخر بالمركز الاول للوزن تحت 75 كغم وبمجموع 251.12 نقطة وذلك في احدث تصنيف لاتحاد التايكواندو العالمي.