وقال بابك دین برست، في تصريح ادلى به اليوم الاحد في اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر /جنوب ايران/، إنه في هذا المجال تم الاتفاق للمرة الاولى على تأسيس لجنة تنسيقية للعلاقات الخارجية بحضور جميع مساعدي وزير الخارجية.

واضاف: إنه تقرر اختيار عدد من محافظي المحافظات الحدودية لمتابعة ايجاد حلول للعقبات التي تعترض التجارة الخارجية في هذا المجلس التنسيقي حيث دعي محافظ بوشهر ليكون الاول للانضمام لهذا المجلس.

واشاد دين برست بالمساعي المؤثرة والمستمرة لمحافظ بوشهر في تسهيل وازالة العقبات للناشطين التجاريين في المحافظة.

ولفت الى أن اللجنة التنسيقية ستوطد العلاقات الاقتصادية مع بلدان الجوار، موضحا: إن الجمهورية الاسلامية لديها إمكانية في تعزيز التبادل التجاري مع 15 بلدا جارا وهو مايساهم بشكل فعال في تمتين الاواصر التجارية مع هذه البلدان.

