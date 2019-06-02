أكد داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ان قوى المقاومة العربية والإسلامية تتحرك بثقة كبيرة ومطلقة لإفشال صفقة القرن التي تعتزم الولايات المتحدة الامريكية الإعلان عن الشق الاقتصادي منها نهاية الشهر الحالي.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في تصريح خاص لمراسل ارنا، "واضح تماما هناك اجماع بين قوى المقاومة العربية والإسلامية والفلسطينية على إسقاط صفقة القرن.. وواضح تماما أن هذه القوى تتحرك وتتحدث بثقة كبيرة ومطلقة بقدرتها على إفشال وإسقاط الصفقة".

وتعقيبا على خطاب السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله قال شهاب "تصريحات السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني بالأمس مثلت تحديا كبيرا في مواجهة المشروع التآمري الذي لا يستهدف القضية الفلسطينية فحسب بل يستهدف العرب والمسلمين جميعا".

وتابع :" ويمكننا القول بكل ثقة واعتزاز هذا الاجماع والتوافق الفلسطيني اللبناني بين المقاومة الفلسطينية "الجهاد الإسلامي وحماس والمقاومة اللبنانية حزب الله وغيرها من قوى محور ومشروع المقاومة" سيكون لتعزيز حالة الصمود والوعي العربي والإسلامي بمخاطر التحركات والمشاريع الامريكية التي تستهدف المنطقة والتي تتحالف معها بعض الاطراف العربية".

وشدد شهاب أن " كل من يضع نفسه في السلة الأمريكية الإسرائيلية سيخسر وسيكون الانتصار والتمكين للشعوب الحية ولهذه القوى التي تنسجم تماما مع نبض واحساس الشارع العربي الإسلامي .