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رقم الخبر: 254594 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 09:17 الاقسام: عربيات  
الحوثي يشيد بحضور الشعب اليمني المشرف في يوم القدس العالمي

الحوثي يشيد بحضور الشعب اليمني المشرف في يوم القدس العالمي

أشاد زعيم حركة انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي بالحضور الشعبي اليمني الكبير والمشرف في المشاركة في يوم القدس العالمي.
وافاد موقع "المسيرة نت" ان السيد الحوثي قال في محاضرته الرمضانية السبت "حضور شعبنا في يوم القدس كان مميزًا ونستطيع القول إنه كان في صدارة العالم العربي في الحضور والاهتمام بهذه المناسبة"، مضيفا: "نشكر الله على توفيقه لشعبنا للخروج الكبير والمشرف في يوم القدس العالمي".
وأكد السيد عبد الملك أنه ليس غريبًا "على شعبنا هذا التفاعل في القضايا المصيرية الكبرى التي ينبغي أن نحدد فيها موقفنا استنادًا إلى إيماننا"، لافتا بالقول" نحن في مرحلة يتآمر فيها أعداء الإسلام وأتت فيها صفقة ترامب التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بالتعاون مع أنصاره من العرب والصهاينة".
وجدد التأكيد على أن "موقف شعبنا في يوم القدس كان مهمًا ومعبرًا عن الإيمان والبراءة من الأعداء والتمسك بالحق ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".
وسأل الله أن "يكتب أجر كل المشاركين في يوم القدس والذين خرجوا رغم الصوم والظمأ والعدوان والأوضاع الاقتصادية الصعبة"، مشيرا إلى أن الخروج في محافظة الحديدة لإحياء يوم القدس العالمي كان كبيرًا رغم الحر الشديد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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