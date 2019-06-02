حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ثاني فوز له في الدوري العالمي للكرة الطائرة بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة 3-0

وتفوق المنتخب الوطني الايراني في هذه المباراة وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-22، 25-18،

25-21، وكانت ايران قد فازت الجمعة على ايطاليا 3-1 في مستهل مشوارها في البطولة.

وستلتقي ايران يوم الاحد بمنتخب المانيا في اطار الدوري العالمي للكرة الطائرة للعام 2019 الجارية منافساتها في الصين.