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رقم الخبر: 254593 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 08:58 الاقسام: رياضة  
ايران تفوز على الصين في الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019
وتحقق فوزها الثاني على التوالي ..

ايران تفوز على الصين في الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019

حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ثاني فوز له في الدوري العالمي للكرة الطائرة بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة 3-0

وتفوق المنتخب الوطني الايراني في هذه المباراة وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-22، 25-18،

25-21، وكانت ايران قد فازت الجمعة على ايطاليا 3-1 في مستهل مشوارها في البطولة.

وستلتقي ايران يوم الاحد بمنتخب المانيا في اطار الدوري العالمي للكرة الطائرة للعام 2019 الجارية منافساتها في الصين.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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