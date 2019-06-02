|رقم الخبر: 254593
|تاريخ النشر: حزيران 02, 2019
|الوقت: 08:58
|الاقسام: رياضة
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وتحقق فوزها الثاني على التوالي ..
ايران تفوز على الصين في الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019
حقق المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ثاني فوز له في الدوري العالمي للكرة الطائرة بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة 3-0
وتفوق المنتخب الوطني الايراني في هذه المباراة وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-22، 25-18،
25-21، وكانت ايران قد فازت الجمعة على ايطاليا 3-1 في مستهل مشوارها في البطولة.
وستلتقي ايران يوم الاحد بمنتخب المانيا في اطار الدوري العالمي للكرة الطائرة للعام 2019 الجارية منافساتها في الصين.
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