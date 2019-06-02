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رقم الخبر: 254591 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 08:35 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في روما: مسيرات يوم القدس العالمي كانت "لا" كبيرة لصفقة القرن

السفير الايراني في روما: مسيرات يوم القدس العالمي كانت "لا" كبيرة لصفقة القرن

اعتبر السفير الايراني في روما حميد بيات مسيرات يوم القدس العالمي بانها كانت "لا" كبيرة لصفقة القرن، مؤكدا بان القدس تعود للفلسطينيين.


وفي تصريح له خلال مادبة افطار رمضانية اقيمت في مقر اقامته بحضور عدد من السفراء والقائمين بالاعمال والشخصيات الاسلامية المقيمين في ايطاليا، اشار بيات الى ظروف العالم الاسلامي مؤكدا ضرورة وحدة وتلاحم الدول الاسلامية للحفاظ على اهداف الشعب الفلسطيني.
ولفت السفير الايراني الى مشروع صفقة القرن وقال، ان هذا المشروع لم يكن صفقة القرن بل خدعة القرن وان مسيرات مسلمي العالم في يوم القدس العالمي كانت "لا" كبيرة لهذه الصفقة.
ونوه الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الايراني حول فلسطين والقدس باعتبارها قبلة المسلمين الاولى واضاف، ان القدس لا هي ملك لاميركا لتمنحه لاحد ولا هي ملك للكيان الصهيوني ليستحوذ عليه ولا هي تعود لشركائهم القساة ليشتروها، فالقدس تعود لفلسطين والفلسطينيين وهي قبلة المسلمين الاولى في العالم.

 

 
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