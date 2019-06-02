وقال موسوي في تصريح له السبت في حشد من العاملين في مركز خدمات الاستثمارات في مدينة يزد (وسط)، انه كانت هنالك قبل تشديد الحظر ظروف جيدة للاستثمارات الاجنبية في البلاد وجاء الكثير من الشركات الاجنبية الى ايران لتوظيف استثماراتها واليوم فان صون هذه الاستثمارات يعد من اولويات وزارة الاقتصاد.

واضاف، اننا نبذل الجهود اليوم لدعم المستثمرين الذين وظفوا استثماراتهم في ايران قبل الحظر.

وتابع موسوي، انه اليوم وفي ظروف الحظر الظالم ضد ايران هنالك العديد من السبل للالتفاف على الحظر ولكن ينبغي علينا تبديل هذه التهديدات الى فرص وان نعمل على دعم جميع الاستثمارات خاصة الصغيرة والقليلة الموظفة من قبل الدول الجارة والرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج.

واكد رئيس منظمة الاستثمارات والخدمات الاقتصادية والتقنية الايرانية ضرورة الاهتمام بالمستثمرين وقال، ان التعامل الجيد مع المستثمرين من شانه مواصلة الانشطة واستقطاب مستثمرين جدد.

واضاف موسوي، انه يتوجب علينا التوجه نحو الاستثمارات الخارجة عن نطاق الحظر والاستفادة من الطاقات المتاحة في كل محافظة في البلاد من اجل خفض اعتماد اقتصاد وصادرات البلاد على النفط.





