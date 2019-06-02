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رقم الخبر: 254589 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 08:33 الاقسام: محليات  
هزة ارضية تضرب جنوب غرب ايران ولا اضرار

هزة ارضية تضرب جنوب غرب ايران ولا اضرار

ضربت هزة ارضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر مدينة "مسجد سليمان" بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران عصر السبت من دون ان تخلف اضرارا.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السادسة و 50 دقيقة من عصر السبت بالتوقيت المحلي (الثانية و 20 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) وفي عمق 19 كم من سطح الارض.
وصرح مدير عام ادارة شؤون الازمة في محافظة خوزستان بان الهزة الارضية لم تسفر عن وقوع اي خسائر مادية او بشرية.

 

 
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