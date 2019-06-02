وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السادسة و 50 دقيقة من عصر السبت بالتوقيت المحلي (الثانية و 20 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) وفي عمق 19 كم من سطح الارض.

وصرح مدير عام ادارة شؤون الازمة في محافظة خوزستان بان الهزة الارضية لم تسفر عن وقوع اي خسائر مادية او بشرية.



