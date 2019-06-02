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رقم الخبر: 254588 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 08:31 الاقسام: محليات  
منظمة التخطيط والميزانية الايرانية تعد خطة لمواجهة الحظر

منظمة التخطيط والميزانية الايرانية تعد خطة لمواجهة الحظر

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية محمد باقر نوبخت أن خطة أعدت لمواجهة الحظر وايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية رغم انخفاض عوائد صادرات النفط الخام.

وقال محمد باقر نوبخت، في تصريح خلال لقائه محافظ البرز/ غرب طهران/ والنواب عن هذه المحافظة اليوم السبت، إن الخطة أعدت بصورة بحيث لن تواجه أية مشاكل في منح مرتبات الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى فضلا عن اكمال المشاريع الاعمارية في البلاد.
وفي سياق آخر اشار الى تخصيص المبالغ الضرورية لاكمال المشاريع الاعمارية في المحافظة ومنها الطريق السريع الممتد من العاصمة الى شمال البلاد والذي يجتاز المحافظة وكذلك إكمال مشاريع بناء مستشفيات في مدينتي كرج وفرديس.
ولفت الى الاهتمام المطلوب للارتقاء بالبنى التحتية في المحافظة المذكورة.


 

 
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