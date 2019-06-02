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رقم الخبر: 254586 تاريخ النشر: حزيران 02, 2019 الوقت: 08:28 الاقسام: محليات  
جامعة طهران الأولى بين الجامعات الإيرانية في مجال التبادل العلمي الدولي

جامعة طهران الأولى بين الجامعات الإيرانية في مجال التبادل العلمي الدولي

اعلن مركز التبادل العلمي والعلوم والتقنية الدولي، ان جامعة طهران تحتل المركز الأول في التعاون العلمي مع المراكز العلمية الدولية.

وكانت جامعة طهران قد احتلت المركز الثالث في العام 2017 و الثاني في العام 2016 في مجال التبادل العلمي، حسب التصنيف ذاته.
وأبرمت دائرة التعاون الجامعي الدولي بجامعة طهران وبالتعاون مع مركز العلوم والتقنية التابع لمكتب رئاسة الجمهورية في مارس 2016، مذكرة تفاهم للتعاون مع المهنيين ورجال الأعمال الإيرانيين المقيمين خارج البلاد .

 

 
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