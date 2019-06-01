*الجيش يرد على اعتداءات إرهابيي" النصرة" ويدمر عدداً من أوكارهم بريف إدلب *عشرات الأسر السورية المهجرة تعود إلى ديارها

العثور على 4 أطنان من المواد شديدة الانفجار خلفها التكفيريون في درعا

أعلنت سوريا رفضها ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في الشؤون السورية معتبرة أن البيان يمثل بعينه تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا" مساء الجمعة: إن سوريا ترفض ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في السعودية بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في الشؤون السورية وتعتبر أن ما ورد في هذا البيان يمثل بعينه تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية السورية.

وأضاف المصدر أن سوريا تؤكد أن الوجود الإيراني في سورية مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة السورية وساهم بدعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في هذه القمة.

وتابع المصدر: لقد كان حرياً بهذه القمة إدانة تدخلات الدول الأخرى في الشأن السوري والتي تفتقد إلى الشرعية والمشروعية وكانت وما تزال تهدف إلى تقديم الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله إلى المجموعات الإرهابية وإطالة أمد الأزمة في سوريا.

من جهة اخرى عثر الجيش السوري، السبت، على عدة أطنان من المواد شديدة الانفجار من مخلفات التكفيريين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد.

وأوضحت وكالة "سانا" أن الجهات المختصة عثرت السبت على 4 أطنان من مادة السي فور شديدة الانفجار من مخلفات المجموعات التكفيرية في حوض اليرموك بالمنطقة الجنوبية.

وكان الجيش السوري قد عثر في الثامن والعشرين من فبراير الماضي على 8 أطنان من مادة "السي فور" كانت مطمورة تحت الأرض داخل أحد الأوكار على شكل مكعبات مغلفة بالنايلون خبأتها الجماعات التكفيرية قبل اندحارها من المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن مادة" السي فور" قوامها عجيني وبيضاء اللون ذات قدرة تدميرية كبيرة حيث يعادل الواحد كيلوغرام من هذه المادة قوة نحو 13 كليوغراما من مادة الـ تي ان تي.

وكانت الجماعات التكفيرية تستخدم هذه المواد في حشو القذائف الصاروخية التي يتم تصنيعها محليا إضافة إلى تفخيخ الآليات والسيارات واستهداف المدنيين ونقاط الجيش السوري.

إلى ذلك عادت عشرات الأسر السورية المهجرة في الأراضي اللبنانية، االسبت، إلى ديارها في سوريا بعد تحريرها من التكفيريين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول عدد من الحافلات تقل عشرات الأسر السورية المهجرة من لبنان عبر معبر الدبوسية بريف حمص عائدين إلى مناطقهم ومنازلهم في سوريا.

ووصلت كذلك عدد من الحافلات على متنها دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق قادمين من لبنان تمهيداً لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب.

وذكرت الوكالة أن الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من التكفيريين.

وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين منذ أبريل من العام الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن أعاد إليها الجيش السوري الأمن والاستقرار وطهرها من مخلفات التكفيريين.

ميدانياً وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” بريف إدلب الجنوبي موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين وذلك في إطار الرد على اعتداءاتهم المتكررة على المناطق الآمنة بريف حماة.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش وبعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعات الإرهابية ومحاور تحركها وجهت رمايات مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محيط قريتي كفر عويد واحسم بريف إدلب الجنوبي.

وبين المراسل أن رمايات الجيش أسفرت عن تدمير عدة أوكار وتجمعات للإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش قضت بضربات صاروخية ومدفعية على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” في محيط خان شيخون والهبيط وقرية الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي.

إلى ذلك اعتدت التنظيمات الإرهابية عبر طائرة مسيرة على محيط قرية جب رملة بريف حماة الشمالي الغربي دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ودمرت وحدات من الجيش الجمعة عربة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري بصاروخ موجه في محيط بلدة الحويز كما قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت عدة آليات وعتاد لهم لهم” في محيط الحويجة وشهرناز والعنكاوي بريف حماة الشمالي.

بموازاة ذلك واصلت التنظيمات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب واعتدت بعدة صواريخ على بلدتي قلعة المضيق والكركات بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن إرهابيين ينتشرون في قرى وبلدات أقصى الريف الشمالي للمحافظة وريف إدلب الجنوبي اعتدوا بعدة صواريخ ظهر السبت على بلدة قلعة المضيق التي حررها الجيش مؤخرا من الإرهاب وبلدة الكركات إلى الشمال الغربي من مدينة حماة ما تسبب بأضرار مادية.

واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية اللطامنة بريف حماة الشمالي مساء الجمعة بعدة صواريخ على المنازل السكنية في بلدة قمحانة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتنتشر معظم التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وتعتدي بشكل متواصل على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.