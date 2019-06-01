أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن بمنطقة جسر ديالى في بغداد، مبينةً أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية لكنه تسبب بخسائر مادية "جسيمة".

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان بحسب السومرية نيوز، إن "الحادث اندلع بمساحة مكشوفة وتستخدم كمخزن يضم ما يقارب الـ٣٥٠٠ تكتك"، مشيراً إلى أن "المخزن يعود لشركة أهلية".

وأضاف بوهان، أنه "في بداية الحادث كان الحريق مندلعاً في كل الأماكن، تم اشتراك أكثر من ٢٠ فرقة حوضية"، مبيناً أن "الحريق كان على مقربة من انبوب نفط تم تأمينه بالكامل".

ولفت بوهان، إلى أن "الحريق انتهى تماماً وتجري عمليات التبريد"، متابعاً أنه "لا توجد خسائر بشرية، والخسائر المادية جسيمة".

إلى ذلك كشف مصدر امني عراقي، السبت، عن معلومات جديدة بشأن تفجيرات كركوك الاخيرة، مبينا ان التفجيرات سبقتها تحذيرات قبل أيام من قبل القوات الأمنية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن صحيفة العربي الجديد والتي نقلت بدورها عن المصدر قوله: انه "تم الحصول على تسجيلات من كاميرات مراقبة عامة ترصد سيارة تويوتا بيضاء اللون، يضع من فيها أجساماً غريبة داخل حاويات النفايات التي انفجرت فيها العبوات الناسفة"، مبينا أن "كل العبوات الستّ التي انفجرت كانت داخل حاويات النفايات، وقوات الأمن فككت اثنتين أيضاً داخل حاويات نفايات".

واضاف أن "عمليات البحث جارية عن السيارة التي تم رصدها مع أول رقمين من لوحتها المثبتة عليها، على الرغم من أن هناك خشية من أنها باتت خارج المدينة الآن".

وحول الانتشار الأمني المكثف في المدينة، أكد المصدر أنها "تأتي بالتزامن مع تشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير وخوفاً من حدوث احتكاك خلالها، بسبب تصعيد سياسي من عدة شخصيات لمّحت إلى تورط سياسي فيها".

وتابع ان "التفجيرات سبقتها تحذيرات قبل أيام من قوات الأمن، طالبت السكان باليقظة وملاحظة الغرباء والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة، التي جاءت بسبب تخوّف مسبق من الشرطة من تكرار تفجيرات الخامس والعشرين من رمضان 2018، التي راح ضحيتها عدد من المواطنين".

من جهة اخرى علّق ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي الاسبق "نوري المالكي"، على البيان الختامي للقمه العربية الطارئه في مكة المكرمة، معلنا ان زعماء العرب تجاهلوا بعناد الدور الايجابي والدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانيه للقضية الفلسطينية وقضايا شعوب المنطقه.

وفي بيان اصدره بالمناسبة، اكد الائتلاف على دعمه لموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي لقمة مكة الجمعة .

واضاف : لقد تضمن البيان الختامي، المعد سلفا والذي لم يشارك العراق في صياغته، تضمن مواقف مؤسفة ولغة تصعيدية شديدة ضد إيران؛ مقابل التأكيد على امن السعودية وباقي دول الخليج الفارسي، ومتناسياً الجرائم التي ترتكب من قبل القوات السعودية ضد شعب اليمن الشقيق.

وتابع البيان : ان القمة التي تمخضت عنها القرارات ضد ايران هي ذات القمم التي طالبت بضرب ليبيا وسوريا عسكريا .

ولفت ائتلاف دولة القانون في بيانه الى، ان "التطرق الخجول للقضية الفلسطينية ضمن مقررات البيان الختامي لـ قمة مكة المكرمة، يعكس مدى هشاشة الموقف العربي، ومدى الاستسلام امام الكيان الصهيوني الغاصب من خلال تحويل انظار العرب والمسلمين عن صراعهم المقدس ضد الكيان إلاسرائيلي الغاصب الى مواجهة ما يسمونه بـ التهديدات الايرانية؛ وهذا ما يعكس حجم الهيمنة السعودية والسائرين في ركابها على القرار العربي".

واردف : ان هذا ما شكل ضعفا وهزيمة لهذا القرار الذي اصبح لا تحركه مصالح الدول العربية وشعوبها بقدر ما تحركه الأحقاد والخضوع للإرادات الاجنبية التي تفرض سطوتها على المنطقة وتحرف مساراتها وتاريخها .

واكد البيان : لقد تغافل بيان القمة العربية عما تواجهه الشعوب العربية من تحديات مصيرية خطيرة، واكتفى بالتركيز على حق السعودية بالدفاع عن أراضيها في محاولة لشرعنة تدخلها العسكري في اليمن، وإعطاء التصعيد مع إلجمهورية الاسلاميه بعداً إقليمياً يفضي إلى اعتبارها حرباً مشروعة أمام الرأي العام الدولي متجاهلين بعناد دور ايران وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا شعوب المنطقة والتي قدمت كل ما تستطيع سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنصرة الشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة.

وجدد ائتلاف دولة القانون الاشادة بموقف الرئيس العراقي برهم صالح والوفد العراقي الذي أبدى رفضه لاي عدوان وتصعيد عسكري على ايران؛ مشددا على ضرورة ابعاد المنطقة عن التوترات والحروب المفتعلة التي لاتخدم الا اعداء العرب والمسلمين والتي تمثل اخطر الخروقات لنسيجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي .