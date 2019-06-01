*مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي شمال شرق صنعاء

ويؤكد فشل السعودية في تحقيق أيّ إنجاز

قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام السبت إن القمم الطارئة في السعودية فشلت لأنها شملت هيئات غير فاعلة وخارج إطار التأثير.

وأضاف عبد السلام أن السعودية أشعلت أزمات المنطقة وهي ترفض أي وساطة خليجية أو عربية أو إسلامية، مشيراً إلى أن مجلس التعاون الخليجي في وضع لا يحسد عليه ولم يعد ينعقد شكلياً إلا بجهود جبارة.

عبد السلام تناول وضع جامعة الدول العربية فرأى أنها أصبحت آخر من يعلم عن مشاكل وقضايا شعوب المنطقة، معتبراً أن من يدير قضايا المنطقة وفي مقدمها قضية فلسطين هو جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو الأمم المتحدة.

رئيس وفد صنعاء أكد قائلاً: ما شاهدناه في اللقاء بين المحاصِر والمحاصَر دليل على ما صنعته السياسة السعودية والإماراتية من ضغائن.

عبد السلام رأى أن السعودية استقدمت زعماء العالم الإسلامي لتبكي إليهم في الورطة التي وقعت فيها بحرب اليمن.

يذكر أن العراق رفض البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في السعودية، وأعلن أنه لم يشارك في صياغته.

البيان الختامي وجه انتقادات لإيران بسبب دعم اليمن وسوريا والبحرين. في حين طالب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي باستخدام "كافة الوسائل" لردع إيران.

في المقابل، أكد مصدر في وزارة الخارجية السورية رفضه لما ورد في البيان الختامي لقمة مكة حول "التدخل الإيراني في الشؤون السورية".

وأشار المصدر إلى أنّ الوجود الإيراني في سوريا مشروع وقد ساهم في مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل بعض المجتمعين في قمة مكة.

كما علّق رئيس الوفد الوطني اليمني المُفاوض محمد عبدالسلام على مخرجات قمم مكة التي دعت لها السعودية وحشدت لها زعماء العالمين العربي والإسلامي وقادة الدول الخليجية.

وقال عبدالسلام معلّقًا على الاجتماع "استقدمت السعودية زعماء العالم الإسلامي لتبكي إليهم ورطة وقعت فيها بحماقتها فلم يذرفوا لها دمعا".

وأشار الى أن السعودية فشلت في تحقيق أي انجاز ولو شكلي من خلال تنظيمها لثلاث قمم دعت لها زعماء العالم الإسلامي.

وقال رئيس الوفد الوطني اليمني إن كلمات العديد من زعماء العالم الإسلامي كانت مثقلة بمشاكل بلدانهم.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء ليلة الجمعة.

وأفاد مصدر عسكري بأن “مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تجمعات للمرتزقة في جبهة الساقية بمديرية الغيل وجبهة حام بمديرية المتون” مؤكدا مصرع وإصابة عدد منهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية نفذوا في وقت سابق عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في مجمع المتون وكبدوهم خسائر فادحة في صفوفهم ودمروا آليتين.

وسيطر الجيش واللجان الشعبية يوم الجمعة على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي بعسير.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع وتباب لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية تم خلالها السيطرة على عدد من المواقع وقتل وجرح عدد من المرتزقة.